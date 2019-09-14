Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Hikmet Karaman
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İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 4. haftasında Antalya Stadı'nda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:03 Kaynak: AA
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