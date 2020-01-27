Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Antalyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Antalyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-0 yenerek 19. haftayı galibiyetle geçen Antalyaspor'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna'nın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, geçen hafta sonu ilk 11'de oynayan futbolcular düz koşu ve yenilenme çalışmaları yaptı.

İki gruba ayrılan futbolculardan Salih Dursun, Eren Albayrak ve Hakan Özmert ile yeni transferlerden Lukas Podolski ve Ersan Adem Gülüm performans antrenörü Dolu Arslan gözetiminde çalıştı. Diğer grup ise yan sahada ayak tenisi oynadı.

Jahovic'in kafatasında çatlak tespit edildi

Yukatel Denizlispor-Antalyaspor maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle Antalya'daki özel bir hastaneye kaldırılan Adis Jahovic'in kafatasında çatlak olduğu belirlendi.

Makedon futbolcunun en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

İttifak Holding, Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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