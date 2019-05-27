Son Dakika Haberleri: Antalyaspor judoda deneyim kazandı

Antalyaspor judoda deneyim kazandı

44 dakika önce

Antalyaspor Judo Takımı, 24-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda mücadele etti.

Antalyaspor judoda deneyim kazandı, System.String[]
Antalyaspor Judo Takımı, 24-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda mücadele etti.

Kırmızı beyazlı sporculardan 36 kiloda yarışan Meryem Özbek, 76 sporcu arasından Türkiye 5'incisi oldu. 57 kiloda mindere çıkan Berfin Avaz da 21 sporcu arasından Türkiye 5'inciliğini elde etti. 3'üncülük müsabakalarını kaybeden sporcular, ülkemizi Balkan Şampiyonası'na temsil etmeyi kıl payı kaçırırken gelecek için umut verdi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:12 Kaynak: İHA
Spor
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