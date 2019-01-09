Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Kamp Çalışmalarını Sürdürüyor

Antalyaspor Kamp Çalışmalarını Sürdürüyor

1 saat önce

Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren Antalyaspor, günün ilk çalışmasını konakladığı Regnum Carya Otel'in fitness salonunda yaptı.

Antalyaspor Kamp Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren Antalyaspor, günün ilk çalışmasını konakladığı Regnum Carya Otel'in fitness salonunda yaptı. Sakatlık tedavisi ve antrenman eksiğini giderme amacı taşıyan çalışmaya Ruud Boffin, Ferhat Kaplan, Ozan Evrim Özenç, Enes Sancar Şahin, Diego Angelo, Luis Chico, Abdelaziz Barrada, Souleymane Doukara, Charles da Silva, Doğukan Sinik, Ondrej Celustka ve Mevlüt Erdinç katıldı. Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını da akşam Regnum Carya Sahası'nda gerçekleştirecek. Akşam antrenmanına kamp kadrosunda yer alan ve sakatlık sorunu olmayan tüm futbolcular katılacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:11 Kaynak: İHA

Belek, Regnum Carya, Antalyaspor, Güncel
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