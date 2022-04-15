SPOR Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert'ten SMA'lı Ebrar'a ziyaret - Son Dakika
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SPOR Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert'ten SMA'lı Ebrar'a ziyaret

15.04.2022 11:17
SPOR Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert'ten SMA'lı Ebrar'a ziyaret

Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert'ten SMA'lı Ebrar'a ziyaretAdem AKALAN / ANTALYA,(DHA)- Fraport TAV Antalyaspor'un başarılı oyuncusu ve takım kaptanı Hakan Özmert ve antrenör Ertuğrul Arslan, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Ebrar'ı evinde ziyaret etti.

Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert'ten SMA'lı Ebrar'a ziyaret

Adem AKALAN/ ANTALYA,(DHA)- Fraport TAV Antalyaspor'un başarılı oyuncusu ve takım kaptanı Hakan Özmert ve antrenör Ertuğrul Arslan, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Ebrar'ı evinde ziyaret etti. Özmert ve arkadaşları minik Ebrar'ın tedavisi için maddi destekte bulunacaklarını söyledi.

Bu sezon ligde son 10 maçını kaybetmeyen ve üst sıralara yükselerek Avrupa kupalarını hedefleyen Antalyaspor'da takım kaptanı Hakan Özmert ve yardımcı antrenörlerden Ertuğrul Arslan, 4 yaşındaki SMA hastası minik Ebrar'ı evinde ziyaret ederek destekte bulundu.

Aileyi ziyaret eden kaptan Hakan Özmert ve antrenör Ertuğrul Arslan, anne Sümeyra ve baba Abdullah Karaca ile sohbet ederek Ebrar'ın sağlığı hakkında bilgi aldı. Ebrar'la da sohbet eden ve yakından ilgilenen kaptan Özmert ve antrenör Arslan, aileye destek olacaklarını dile getirdi. Kırmızı beyazlı takımdaki diğer oyuncuların da Ebrar'a tedavisi için maddi destek sağlayacakları öğrenilirken, kaptan Hakan aileye Antalyaspor forması hediye etti.

Ebrar için başlatılan kampanyanın Valilik izninin bitmesine son 55 gün kalırken, 470 gram daha alırsa tedavi şansını kaybedecek. Ailesi bir yandan hastalıkla mücadele ederken bir yandan Ebrar kilo almasın diye uğraşıyor.

SPOR Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert'ten SMA'lı Ebrar'a ziyaret

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Kaynak: DHA

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