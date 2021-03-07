Antalyaspor, Kasımpaşa karşısında seriyi sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de 12 maçlık yenilmezlik serisiyle 55 yıllık kulüp rekorunu kıran Fraport TAV Antalyaspor, 29'uncu haftada İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile ligde 20'nci kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlı takımda kart cezalısı Boffin ile Ufuk Akyol dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Ersun Yanal ile birlikte bu sezon 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 29'uncu haftasında yarın sahasında saat 16.00'da Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde 35 puan toplayan Akdeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini 13'e çıkartmakla birlikte yükselişini sürdürmek istiyor. Kırmızı-beyazlı takımla İstanbul temsilcisi Süper Lig'de 20'nci kez karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ile Kasımpaşa ligde daha önce 19 kez birbirlerine rakip olurken, pazartesi günü oynanacak maçla birlikte bu sayı 20'ye yükselecek. İki takım arasında oynanan 19 maçta Akdeniz ekibi 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

ANTALYASPOR EVİNDE KAYBETMEDİ