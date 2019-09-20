Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Kasımpaşa karşılaşması öncesinde son çalışmasını gerçekleştirdi.
İdmanda taktik çalışan Akdeniz temsilcisinin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Boffin, Ferhat Kaplan, Diego, Celustka, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Eren Albayrak, Charles, Hakan Özmert, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Serdar Özkan, Chahechouhe, Amilton, Leschuk, Fredy, Mukairu, Bünyamin Balcı.
Kırmızı-beyazlı kafile, uçakla İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 15.00'te başlayacak Kasımpaşa-Antalyaspor karşılaşmasını hakem Koray Gençerler yönetecek.