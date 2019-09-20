Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır
Son Dakika Spor Haber

Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

30 dakika önce

Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır, System.String[]

Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Kasımpaşa karşılaşması öncesinde son çalışmasını gerçekleştirdi.


İdmanda taktik çalışan Akdeniz temsilcisinin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:


Boffin, Ferhat Kaplan, Diego, Celustka, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Eren Albayrak, Charles, Hakan Özmert, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Serdar Özkan, Chahechouhe, Amilton, Leschuk, Fredy, Mukairu, Bünyamin Balcı.


Kırmızı-beyazlı kafile, uçakla İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 15.00'te başlayacak Kasımpaşa-Antalyaspor karşılaşmasını hakem Koray Gençerler yönetecek.

Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'den fayton açıklaması: Kaldırmak çok zor
Ciciş Esra Ersoy, Instagram hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" anketinde Erdoğan ipi göğüsledi Quaresma 10 bin TL'lik giyimiyle AVM'de dikkatleri üzerine çekti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:11:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]