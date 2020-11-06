Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

Antalyaspor'da kart cezalıları Amilton ile Jahovic, sakatlıkları süren Serdar Gürler , Jean Armel Drole, Doğukan Sinik, Hakan Özmert ve Bahadır Öztürk , Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti