Antalyaspor, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında 11 Nisan Pazar günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, dünkü Demir Grup Sivasspor mücadelesinin ardından ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Akdeniz ekibi, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı.
Antalyaspor, antrenmanın son bölümünde taktik çalıştı.
Kaynak: AA
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