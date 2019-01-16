Antalyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
2 saat önce
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçından galibiyetle ayrılmanın planlarını yapan Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı. Ziraat Türkiye Kupası
'nda dün Göztepe ile oynanan ve 3-3 sona eren mücadelede forma giyen oyuncular, koşu ve yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyununun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetimindeki antrenman, dar alanda oynanan maçla sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:20 Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupasında Antalyaspor, Göztepe ile 3-3 Berabere Kaldı
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