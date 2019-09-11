Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Haber

Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

59 dakika önce

Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Antalyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Korkmaz idaresinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam etti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmanı, Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay da takip etti. Milli takımlarında yer alan Celustka, Fredy ve Nazım Sangare antrenmana katılmadı. Yekta Kurtuluş takımdan ayrı çalışırken,Amilton'un da sakatlığı nedeniyle tedavisinin devam ettiği bildirildi.


Kırmızı beyazlılar akşam antrenmanıyla İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek. - ANTALYA

İstikbal Mobilya, Antalyaspor, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Ronaldo 4 gol attı, tarihe geçmeye biraz daha yaklaştı Berkay Şahin ile olan davasında hapis cezası alan Arda Turan: Tazminat davası açacağım Fenerbahçe'de Ali Koç'un büyük hayali! Alex'e teklif yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:00:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]