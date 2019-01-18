Antalyaspor, Kayserispor Maçına Hazır

Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması öncesinde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılarda Celustka
, Diego ve Bahadır Öztürk
sakatlığı, Yekta Kurtuluş
ise kart cezası nedeniyle ligin ikinci yarısının ilk maçında forma giyemeyecek.
İdmanda taktik çalışan Akdeniz
temsilcisinin kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Boffin, Ferhat Kaplan
, Salih Dursun
, Chico, Cissokho, Musa Nizam
, Nazım Sangare, Osman Çelik
, Berkay Arslan
, Zeki Yıldırım
, Charles, Hakan Özmert
, Harun Alpsoy, Sergen Yatağan
, Birkan Öksüz, Mustafa İnan
, Serdar Özkan
, Doğukan Sinik, Drole, Doukara, Mevlüt Erdinç.
Antalya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasını, hakem Özgür Yankaya
yönetecek.
Öte yandan, Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu, "A Grubu Riskli Müsabaka" kapsamında değerlendirdiği bu karşılaşmaya, güvenlik nedeniyle Kayserispor taraftarının alınmamasını kararlaştırdı.