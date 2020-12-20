Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır

Takımda sakatlıkları devam eden Serdar Gürler , Jean Armel Drole, Ufuk Akyol, Ali Eren İyican ve Bahadır Öztürk , Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Kayserispor maçı öncesindeki son antrenmanda, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

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