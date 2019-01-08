Son Dakika Haberleri: Antalyaspor - Kfc Uerdingen 05: 1-2

Antalyaspor - Kfc Uerdingen 05: 1-2

36 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya'nın 2'nci Lig takımlarından KFC Uerdingen 05 ile yaptığı hazırlık maçında 2- 1 mağlup oldu.

Antalyaspor - Kfc Uerdingen 05: 1-2, System.String[]


 

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya'nın 2'nci Lig takımlarından KFC Uerdingen 05 ile yaptığı hazırlık maçında 2- 1 mağlup oldu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de kamp yapan Antalyaspor, ikinci yarının hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında Almanya'nın 2'nci Lig takımlarından KFC Uerdingen 05 ile karşılaştı. Kırmızı beyazlı ekip karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Konuk takım Oğuzhan'ın attığı golle öne geçerken, Antalyaspor Yekta'nın golüyle karşılık verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısının son dakikasında gelişen KFC Uerdingen 05 atağında ceza sahasında topa müdahale etmek isteyen Musa Nizam, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. Bu golle KFC Uerdingen 05, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Mücadeleyi Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. - Serikantalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:01 Kaynak: DHA

Belek, Almanya, Antalyaspor, Spor
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