Antalyaspor, Konya maçı gelirlerini depremzedelere bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Konya maçı gelirlerini depremzedelere bağışladı - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Konya maçı gelirlerini depremzedelere bağışladı

6 saat önce

ANTALYASPOR, gelecek hafta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının bilet gelirlerini Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Antalyaspor, Konya maçı gelirlerini depremzedelere bağışladı, System.String[]

ANTALYASPOR, gelecek hafta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının bilet gelirlerini Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Cemil Usta Sezonu'nun 20'nci haftasında, 1 Şubat Cumartesi günü Antalya Stadı'nda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçından elde edilecek bilet gelirlerinin, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından 'Geçmiş olsun Elazığ & Malatya' mesajıyla yapılan paylaşımda, "Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor - 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirlerini depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlıyoruz. Haydi büyük Antalyaspor ailesi, boş koltuk kalmasın" ifadelerine yer verildi.


İttifak Holding, Antalyaspor, Konyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yukatel Denizlispor, maç bilet gelirini depremzedelere gönderecek
Acılı babadan son bakış! Depremde hayatını kaybeden anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada Deprem anında kendisini dışarı attı, yaralanmaktan son anda kurtuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 23:23:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor, Konya maçı gelirlerini depremzedelere bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]