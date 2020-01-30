Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Antalyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Antalyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, önce fitness salonunda çalıştı.

Ligde geride kalan hafta oynanan Yukatel Denizlispor maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle kaldırıldığı hastanede elmacık kemiği operasyonu geçiren Makedon futbolcu Adis Jahovic de salondaki çalışmaya katıldı.

Futbolcular, daha sonra sahaya geçerek taktik ağırlıklı idman yaptı.

Antrenmanı Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk de izledi.

Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:00 Kaynak: AA
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