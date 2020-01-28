Antalyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Antalyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Antalyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Antalyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna'nın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.

Antrenman, dar alan oyunuyla sona erdi.

Çalışmayı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi.

Öte yandan, CIP Travel Antalyaspor Hentbol Takımı da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek futbol takımını ziyaret etti. Yukatel Denizlispor galibiyeti dolayısıyla futbolcuları kutlayan hentbolcular, baklava ikramında bulundu.

Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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