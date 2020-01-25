Antalyaspor, Konyaspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Konyaspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Konyaspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek

6 saat önce

Antalyaspor Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın tribün gelirini, Elazığ ve Malatya'da depremden zarar görenlere ulaştıracak.

Antalyaspor, Konyaspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek, System.String[]

Antalyaspor Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın tribün gelirini, Elazığ ve Malatya'da depremden zarar görenlere ulaştıracak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, "1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirlerini depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:24 Kaynak: AA
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