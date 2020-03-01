Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Çok kızdım" - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk: 'Çok kızdım' - Son Dakika Spor

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Çok kızdım"

1 saat önce

Öztürk, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maçtan çok şehitlerin önemli olduğunu vurguladı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk:

Öztürk, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maçtan çok şehitlerin önemli olduğunu vurguladı.


"Vatan olmazsa bu maç olmaz. Taraftarlarımız çok güzel bir şekilde bunu gösterdi. Maçın tüm gelirini şehit ailelerine bağışlayacağımızı söylemiştik." diyen


Öztürk, şunları kaydetti:


"Son dakika golü olunca üzüldük. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı olunca doğal olarak üzülüyorsunuz. Bu iyi bir şey aslında. Evimizde Fenerbahçe gibi bir takımı yenerken yediğimiz son dakika golüne çok üzüldük. Ayrıca maç sonu verilen kartlara da çok kızdım."


Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:48 
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