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Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, PFDK'ye sevk edildi
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:04 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Öztürk'ün, kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.
Ayrıca Antalyaspor Kulübünün de aynı nedenle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
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