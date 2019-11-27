Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, PFDK'ye sevk edildi
Son Dakika Spor Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika Spor

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, PFDK'ye sevk edildi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, PFDK'ye sevk edildi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Öztürk'ün, kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Ayrıca Antalyaspor Kulübünün de aynı nedenle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:04 Kaynak: AA
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