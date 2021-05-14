Antalyaspor Kulübü Başkanı Yılmaz, bayramlaşma programında konuştu - Son Dakika

Antalyaspor Kulübü Başkanı Yılmaz, bayramlaşma programında konuştu

14.05.2021 23:31

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile İzmir'de oynayacakları maçta futbolcularından tarih yazmalarını isteyerek, kupayla dönmek istediklerini bildirdi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile İzmir'de oynayacakları maçta futbolcularından tarih yazmalarını isteyerek, kupayla dönmek istediklerini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor Kulübü Başkanı Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik heyetle Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bayramlaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, yarın Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu İttifak Holding Konyaspor maçıyla kapatacaklarını hatırlattı.

Üzüldükleri, çok mutlu oldukları, eleştirildikleri, takdir aldıkları maçlar oynadıklarını belirten Yılmaz, tüm futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Beşiktaş ile 18 Mayıs Salı günü Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacakları Ziraat Türkiye Kupası finaline de değinen Yılmaz, "Salı günü hepimiz için çok önemli bir gün. 55 yılık tarihimizde ikinci defa böyle fırsat elimize geçti. Bizler size güveniyoruz. Siz de kendinize güvenin. Hep beraber tarih yazalım. İnşallah salı günü İzmir'den Antalya'ya kupamızla birlikte döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Yılmaz, bayramlaşma programında konuştu
Antalyaspor Kulübü Başkanı Yılmaz, bayramlaşma programında konuştu
Antalyaspor Kulübü Başkanı Yılmaz, bayramlaşma programında konuştu
Antalyaspor Kulübü Başkanı Yılmaz, bayramlaşma programında konuştu

Türkiye Kupası, Mustafa Yılmaz, Antalyaspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor Kulübü Başkanı Yılmaz, bayramlaşma programında konuştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber! Antrenmanı tamamlayamadı Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber! Antrenmanı tamamlayamadı Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı DSÖ'den zengin ülkelere çağrı: Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın DSÖ'den zengin ülkelere çağrı: Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na erken seçim cevabı: Girdiği her seçimi kaybetmiş biri için çok cesurca sözler Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na erken seçim cevabı: Girdiği her seçimi kaybetmiş biri için çok cesurca sözler Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek

Son Dakika Haberleri
18:01 Nemrut Krater Gölü'nün yakınlarda bulunan kardeş ayıları sevenlere uzmandan uyarı geldi: Artık yavru değiller, yaklaşmayın
17:49 Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor
17:39 Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm
17:19 Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek
17:11 Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!
17:05 Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor
16:52 Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı
16:51 Formula 1 resmen duyurdu! Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkarıldı
16:32 Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu
16:10 Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor
Olaylı Karagümrük maçının faturası ağır oldu! PFDK'dan Beşiktaş'a ceza yağdı Olaylı Karagümrük maçının faturası ağır oldu! PFDK'dan Beşiktaş'a ceza yağdı         
23:30
Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı         
22:27
Ankara'da katliam gibi kaza: 3'ü çocuk 4 ölü, 18 yaralı Ankara'da katliam gibi kaza: 3'ü çocuk 4 ölü, 18 yaralı         
21:53
Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu         
21:47
Netanyahu'nun 'saldırılar sürecek' tehdidinin ardından Hamas'tan ayaklanma çağrısı Netanyahu'nun 'saldırılar sürecek' tehdidinin ardından Hamas'tan ayaklanma çağrısı         
19:25
Kırmızı Amasya'nın 'mavi' köyü! Koronavirüs bu köye hiç uğramadı, başarının sırrı iki tedbirde Kırmızı Amasya'nın 'mavi' köyü! Koronavirüs bu köye hiç uğramadı, başarının sırrı iki tedbirde         
18:12
Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor         
17:50
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm         
17:39
Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!         
17:12
32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu 32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu         
16:45
Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu         
16:33
Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu         
14:26
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız         
14:23
Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu         
13:44
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben         
13:38
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş         
13:35
Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 23:39:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor Kulübü Başkanı Yılmaz, bayramlaşma programında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement