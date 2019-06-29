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Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı oğuldan babaya geçti

1 saat önce

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı'na Fikret Öztürk seçildi.

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı oğuldan babaya geçti, System.String[]
Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı'na Fikret Öztürk seçildi.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda, Fikret Öztürk başkanlığındaki tek liste oy birliğiyle göreve getirildi.
Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı görevini, babası Fikret Öztürk'e devreden kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk, ailece Antalyaspor için çalıştıklarını ifade etti.
Fizik öğretmenliğinden ülkenin önemli iş adamlarından biri konumuna gelen babasının idolü olduğunu anlatan Öztürk, şöyle konuştu:
"Biz ailece Antalyaspor için elimizi değil, vücudumuzu taşın altına koyduk. Bunun göstergesi olarak da bugün Fikret Öztürk'ün başkan seçilmesini gösterebiliriz. Kimsenin aklına gelmeyecek kadar büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Ailece birlik olduğumuzu ve Antalyaspor'a her şeyi verdiğimizi göstermek için bugün bu seçimi gerçekleştirdik. Babamın dernek başkanı olmasını sevinç ve gururla karşılıyorum. Birlikte Antalyaspor'u en iyi yerlere getireceğiz."
Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı'na seçilen Fikret Öztürk ise kulübe sürekli gelir sağlayacak projeler üretmeyi hedeflediklerini belirtti.
Fikret Öztürk, şunları kaydetti:
"Antalyaspor'u Avrupa'da ses getirecek bir kulüp yapmak istiyorsak, yapısını ve maddi gelirlerini güçlendirmemiz gerekiyor. Sıfırdan geldim. Servetim birse kredibilitem yüzdür. En büyük servet, verdiği sözü yerine getirebilmektir. Bizim önceliğimiz, altyapı olacak. Antalya'nın imkanları hiçbir şehirde yok. Yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte altyapıdaki çocuklarımızın yanında olacağız."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:27 Kaynak: AA
Ali Şafak Öztürk, Fikret Öztürk, Antalyaspor, Spor
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