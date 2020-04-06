Antalyaspor Kulübü Derneğinden

Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, kamuoyunda sıkça tartışılan hafriyat ve moloz döküm işiyle ilgili açıklama yaptı.

Sürecin nasıl başladığı, nasıl yürütüldüğü ve verilen hizmet karşılığı elde edilen gelirin nereye kullanıldığının belirtildiği açıklamada, kaçak hafriyat dökenlerin aynı zamanda toplum sağlığıyla oynadığı ifade edildi.

Hafriyat ve moloz döküm işinin Antalyaspor'un tek sabit gelir kaynağı olduğuna, gelirin amatör branşlar ve altyapı için kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kaçak hafriyat dökenler kayıt altına girmekten mi rahatsız? Antalyaspor'umuza gelir sağlaması amacıyla Sayın Menderes Türel'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği, ancak bir türlü istenilen noktaya gelinemeyen hafriyat ve moloz döküm işinin halen kamuoyunda tartışıldığı, Antalyaspor'umuzun bu işlem üzerinden haksız ve gereksiz bir kazanım elde ettiği şeklinde gerçekle hiç ilgisi olmayan iddialar görüyoruz. Bu sistemin nasıl işlediğini, süreci ve özellikle koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu hassas günlerde toplum sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz."

Hafriyat döküm alanı projesinden Antalyaspor'a beklenen gelirin bugüne kadar sağlanamadığına vurgulanan açıklamada, inşaat sektörünün kriz dönemine girmesi, yeterli hafriyat olmaması nedeniyle Antalyaspor'un beklenen yıllık 25 milyon liralık gelirin ancak yüzde birini yakalanabildiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca aynı uygulamanın 21 büyükşehirde devam ettiği belirtildi.