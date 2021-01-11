Antalyaspor kupa maçının hazırlıklarını tamamladı
11.01.2021 18:47
Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 9 Ocak Cumartesi günü 1-0 yenip, bu sezonki ilk deplasman galibiyetine ulaşan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmadan sonra Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Oteli'nde kampa girdi.
Türkiye Kupası son 16 turundaki Bursaspor karşılaşması öncesi iki gün kamp yapan ve teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştiren Akdeniz temsilcisi, hava yoluyla Bursa'ya gitti.
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