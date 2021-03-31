Antalyaspor, kurucu başkan Atilla Vehbi Konuk'u vefatının 12. yılında özel kliple andı

Antalyaspor, kulübün kurucu başkanı Atilla Vehbi Konuk'un vefatının 12. yıl dönümü münasebetiyle özel klip hazırladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Atilla Vehbi Konuk'un Cengiz Altay'a verdiği röportaj görüntüleriyle hazırlanan klibe yer verildi.

Atilla Vehbi Konuk'un röportajında, sıfırdan kulüp kurma kararını nasıl anlattıklarını belirterek, "Bir kulüp kurmak kolay değil. Birinci sene çok sıkıntı çektik. Sen, ben davası olmayacak. Canıgönülden sevmek lazım. Yaşatmak mühim mesele." dediği görüldü.

Ayrıca "Kurucu Başkanımız Atilla Vehbi Konuk'u vefatının 12'nci yılında rahmet ve minnetle yad ediyor, bu vesileyle kulübümüzün kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği olan tüm başkan ve yöneticilerimizi saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.