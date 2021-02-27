Antalyaspor ligde 13. beraberliğini aldı

Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan FT Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlılar, ayrıca geride kalan 27 haftada 13 kez ile ligin en fazla berabere kalan takımı oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak, puanını 34'e yükseltti. Ligde 9. sıradaki yerini koruyan kırmızı-beyazlılar, Türkiye Kupa'sıyla birlikte yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor, son 11 maçında, 3 galibiyet, 8 beraberlik aldı. Antalyaspor, geride kalan 27 haftada ise beraberlik sayısını 13'ye yükselterek, ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Antalyaspor'un ise 27 hafta sonunda ligde, ise 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 6 mağlubiyeti yer alıyor.

Güney ekibi ligde, Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, BB Erzurumspor, DG Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, İH Konyaspor sezonun ikinci yarısında ise Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, ligdeki son beş maçından da sahadan 1 puanla ayrıldı. Güney ekibi en son ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek 3 puan almıştı.

Akdeniz ekibi, yenilmezlik serisini Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam ettirmiş ve deplasmanda DG Sivaspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti. - ANTALYA