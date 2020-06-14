Antalyaspor ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı!

Kırmızı beyazlılar Tamer Tuna yönetimindeki maçlarda 1 mağlubiyet, 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Ligde oynadığı son 9 maçta yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor, elde ettiği yenilmezlik serisini geliştirmek istiyor.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor , deplasmanda Beşiktaş 'ı yenerek 3 puan kazanmanın sevincini yaşadı. Ligde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen kırmızı beyazlılar, haftayı 33 puanla tamamladı. Koronavirüse yönelik tedbir kapsamında seyircisiz oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor yönetimi, Başkan Ali Şafak Öztürk ile galibiyet sevincini tribünde yaşadı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası futbolcular da soyunma odasında galibiyeti kutladı.

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