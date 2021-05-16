Antalyaspor ligi 16. bitirdi - Son Dakika

Antalyaspor ligi 16. bitirdi

16.05.2021 12:02
Antalyaspor ligi 16. bitirdi, System.String[]

FT Antalyaspor, Süper Lig'i 44 puanla 16. sırada tamamladı.

FT Antalyaspor, Süper Lig'i 44 puanla 16. sırada tamamladı. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizmesine karşın ligde istediğini alan kırmızı-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda da salı günü Beşiktaş ile final maçına çıkacak.

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen FT Antalyaspor, sezonu 44 puanla 16. sırada bitirdi. Kırmızı-beyazlılar ligdeki 40 karşılaşmada 9 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Kalesinde 55 gol gören Antalyaspor, rakip ağlara ise 41 gol atma başarısı gösterdi. Güney ekibi sahasındaki 20 maçta, 6 galibiyet, 7 beraberlik, 7'de mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar dış sahadaki 20 maçta ise 3 galibiyet, 10 beraberlik 7 mağlubiyet elde etti. Antalyaspor 17 beraberlik elde ederek Sivasspor ile birlikte ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Bu sezon ligde 13 maçlık yenilmezlik serisiyle dikkat çeken Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükselme başarısı gösterdi.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde 18 Mayıs Salı günü İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.45'te Beşiktaş ile karşılaşacak. - ANTALYA

Antalyaspor ligi 16. bitirdi
Antalyaspor ligi 16. bitirdi
Antalyaspor ligi 16. bitirdi
Antalyaspor ligi 16. bitirdi

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Salı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor ligi 16. bitirdi - Son Dakika Spor


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