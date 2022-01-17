SPOR Antalyaspor Lucas Martins'i kadrosuna kattı - Son Dakika

SPOR Antalyaspor Lucas Martins'i kadrosuna kattı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'i 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Ara transfer döneminde kadrosuna Admir Mehmedi'yi katarak başlayan Fraport TAV Antalyaspor'da ikinci imzayı ise Brezilyalı Fernando Lucas Martins'e attı. Fenerbahçe maçını tribünden takip eden 29 yaşındaki ön libero oyuncusu, kendisini, 1.5 yıllğına Antalyaspor'a bağlayan imzayı attı. Antalyaspor Kulübü resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamayla oyuncunun transferinin tamamlandığını videolu tanıtımla duyurdu.

"ZAFER NE KADAR ZORSA MUTLULUK O KADAR BÜYÜK OLUR"

Yeni transfer Martins çekilen videoda, 'Karşılaştığı ilk zorlukta vazgeçenler, bu video sizin için değil. Kötü günde çekip gidenler, sizin için de değil. Bu videoda sahada savaşan, mücadele eden, takımı için elinden geleni ortaya koyan birini görüyorsunuz. Yani formanın hakkını verecek birini. Zafer ne kadar zorsa kazanmaktaki mutluluk o kadar büyük olur" ifadelerini kullandı.

Deneyimli orta saha oyuncusu, en son Çin takımlarından BJ Guoan'da forma giyerken, 1 yıldır yeşil sahalara çıkmıyor. Martins, kulüp kariyerinde 303 maça çıkıp 31 gole imza atarken, 8 kez de Brezilya milli takım formasını terletti. Lucas Martins, Antalyaspor'da 20 numaralı formayı giyecek.