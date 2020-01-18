Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı

28 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski ile prensip anlaşmasına vardı.

Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski ile prensip anlaşmasına vardı.


Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç gündür görüşme halinde oldukları 34 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllığına prensipte anlaştıklarını söyledi.


Süğlün, gece yarısı uçakla Antalya'ya gelecek olan Alman futbolcuyla yarın ya da pazartesi günü düzenlenecek törenle sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.


Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti.

Lukas Podolski, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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