Antalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor

6 saat önce

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Antalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor, System.String[]

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.


Futbolcunun gece yarısı uçakla Antalya'ya geleceğini ifade eden Süğlün, "Büyük ihtimal yarın anlaşırız diye düşünüyorum." diye konuştu.


Süğlün, anlaşma sağlanması halinde Alman futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağını kaydetti.


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Antalyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:12 
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