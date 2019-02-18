Son Dakika Haberleri: Antalyaspor-M.başakşehir Maçının Var'ı Arda Kardeşler

Antalyaspor-M.başakşehir Maçının Var'ı Arda Kardeşler

52 dakika önce

Süper Lig'de 22. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir'in bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler oldu.

Antalyaspor-M.başakşehir Maçının Var'ı Arda Kardeşler, System.String[]
Süper Lig'de 22. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir'in bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler oldu.

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Süleyman Özay yapacak.

Antalya Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Koray Gençerler yer alacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:29 Kaynak: İHA

Spor
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