Antalyaspor Maç Saatini Beklemeye Başladı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu mücadele öncesi son çalışmasını ev sahibi kulübün tesislerinde yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu mücadele öncesi son çalışmasını ev sahibi kulübün tesislerinde yaptı.
Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oyunu oynayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra kısa bir istasyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, antrenmanın son bölümünde öğrencilerine yarım sahada çift kale maç oynattı. Antalyaspor, bu çalışmanın ardından konakladığı otelde dinlenmeye çekilip maç saatini beklemeye başladı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:25 Kaynak: İHA
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