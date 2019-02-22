Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Maç Saatini Beklemeye Başladı

Antalyaspor Maç Saatini Beklemeye Başladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu mücadele öncesi son çalışmasını ev sahibi kulübün tesislerinde yaptı.

Antalyaspor Maç Saatini Beklemeye Başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu mücadele öncesi son çalışmasını ev sahibi kulübün tesislerinde yaptı.

Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oyunu oynayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra kısa bir istasyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, antrenmanın son bölümünde öğrencilerine yarım sahada çift kale maç oynattı. Antalyaspor, bu çalışmanın ardından konakladığı otelde dinlenmeye çekilip maç saatini beklemeye başladı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:25 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gomis'in Gol Sevincinden Korkan Top Toplayıcı, Kaçacak Delik Aradı Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Hamza Hamzaoğlu: Akhisarspor ile Görüştüm Fenerbahçe'de Derbi Hazırlıkları Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:31:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Maç Saatini Beklemeye Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]