Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı
52 dakika önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ümraniye
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş
yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı. Beşiktaş hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:41 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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