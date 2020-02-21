Antalyaspor maçı öncesi Malatya'da seferberlik - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor maçı öncesi Malatya'da seferberlik - Son Dakika Spor

Antalyaspor maçı öncesi Malatya'da seferberlik

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor-Antalyaspor mücadelesi öncesi siyasetçiler, STK, kurum ve kuruluşlar adeta seferber oldu.

Antalyaspor maçı öncesi Malatya'da seferberlik, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor- Antalyaspor mücadelesi öncesi siyasetçiler, STK, kurum ve kuruluşlar adeta seferber oldu.


Yeni Malatyaspor için büyük önem taşıyan Antalyaspor maçı öncesi siyasetçiler, STK, kurum ve kuruluşlar şehirde adeta seferberlik ilan edildi. Siyasetçiler sosyal medya hesaplarından mücadele için çağrıda bulunurken, kurum ve kuruluşlar ise aldıkları biletleri taraftarı ücretsiz vererek kampanyaya ortak oluyor.


Karşılaşma için ilçe belediyelerinden ücretsiz araç kaldırılacağı duyurulurken, İnönü Üniversitesi'nde de öğrenciler için ücretsiz Passolig dolum stantları oluşturuldu.


Müsabaka öncesi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatyalılara çağrıda bulunarak, Antalyaspor müsabakasının önemine vurgu yaptılar.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da yaptığı açıklamada, maç günü ücretsiz trambüs seferlerinin olacağını duyurdu.


Malatyalı siyasetçiler de Yeni Malatyaspor tarafından yapılan; 'Malatya Tek Yürek' isimli destek videosuyla Malatyalılara seslenerek, takıma destek olunması çağrısında bulundu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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