Antalyaspor maçı öncesinde stat zemini karla kaplı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor maçı öncesinde stat zemini karla kaplı - Son Dakika Spor

Antalyaspor maçı öncesinde stat zemini karla kaplı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Demir Grup Sivasspor -ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanacak mücadele öncesinde Sivas'ta süren kar yağışı maçın oynanmasını tehdit ediyor.

Antalyaspor maçı öncesinde stat zemini karla kaplı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Demir Grup Sivasspor -ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanacak mücadele öncesinde Sivas'ta süren kar yağışı maçın oynanmasını tehdit ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle stat zeminin karla kaplı olması ve yağışın da devam etmesi üzerine son karar saat 16.00'da verilecek.

Kar yağışının şiddeti nedeniyle dün önce havayoluyla Kayseri'ye gelen Antalyaspor, akşam saatlerinde karayoluyla Sivas'a ulaştı. Özellikle iki takım yetkilileri de mücadelenin oynanması yönünde karar belirtirken sabah saatlerinde Yeni 4Eylül Stadı'na gelen maçın 4'üncü hakemi Semih Kurt da incelemelerde bulundu. Saat 16.00 civarında Sivas'taki kar yağışının azalacağı bilgisiyle maç hakkındaki son kararında o saatlerde verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Stattan görüntüler

-Karla kaplı görüntülerden detaylar


- Sivas
Türkiye Kupası, Antalyaspor, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:52 Kaynak: DHA
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