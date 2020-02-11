Antalyaspor maçındaki oyun Kayserispor'u ümitlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor maçındaki oyun Kayserispor'u ümitlendirdi - Son Dakika Spor

Antalyaspor maçındaki oyun Kayserispor'u ümitlendirdi

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da, bu maçta ortaya konulan performans gelecek haftalar öncesi umut verdi.

Antalyaspor maçındaki oyun Kayserispor'u ümitlendirdi, System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da, bu maçta ortaya konulan performans gelecek haftalar öncesi umut verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 21 haftada, 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 12 puan toplayabildi.

Ligde son olarak Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Kayseri temsilcisi, puan cetvelinde son sırada yer alıyor.

Haftalardır düşme hattından çıkamayan ve galibiyet hasreti 7 maça çıkan Kayserispor'da, Antalyaspor maçında sergilenen oyun ise hem taraftarı hem de camiayı umutlandırdı.

"Savaşan bir Kayserispor var"

Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayserispor'un devre arası transferleriyle iyi bir takım haline geldiğini ve mücadeleci bir oyun ortaya koymaya başladığını söyledi.

Takımın ilk kez Antalyaspor karşısında tam kadro sahaya çıktığına dikkati çeken Tokgöz, "Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında mücadele eden, savaşan bir Kayserispor vardı. Bu, bizim başından beri arzuladığımız tabloydu. İyi oyun oynamaya başladık, mücadele eden bir takım haline geldik ancak bize puanlar lazım." diye konuştu.

"Takım birbirine alıştı

Ligde kalmak için son ana kadar yarışı bırakmayacaklarını vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Kimse bizim bırakıp kaçacağımızı düşünmesin. Böyle bir takım kurduktan sonra yarıştan asla vazgeçmeyiz. Takım birbirine alıştı. Daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Biz inanarak bu işin başına geçtik. Ligin sonunda gülen taraf biz olacağız. Buna inancımız tam."

Zor maçlar bekliyor

Hes Kablo Kayserispor, ligde son 13 haftada puan cetvelinin üstünü ve altını yakından ilgilendiren zorlu maçlara çıkacak.

Zorlu periyotta iç sahada İttifak Holding Konyaspor, Göztepe, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Trabzonspor'u konuk edecek Kayseri ekibi, deplasmanda ise Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Kayserispor, Antalyaspor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:38 Kaynak: AA
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