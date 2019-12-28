Antalyaspor maçından notlar - Son Dakika
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Antalyaspor maçından notlar

6 saat önce

Terim'den 3 değişiklikTaylan ligde ilk kez 11'deSeri ligde 2 maç sonra 11'deFatih Terim'e destekTomas 5 ismi değiştirdiU19'da kazanan yokAta SELÇUK / - Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Antalyaspor maçından notlar, System.String[]

Terim'den 3 değişiklik

Taylan ligde ilk kez 11'de

Seri ligde 2 maç sonra 11'de

Fatih Terim'e destek

Tomas 5 ismi değiştirdi

U19'da kazanan yok

Ata SELÇUK/ - Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken üstlendi.

TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 16'ncı haftasında Göztepe ile oynadığı maçın ilk 11'inden 3 ismi değiştirerek Antalyaspor karşısına çıktı. Terim, Göztepe maçında ilk 11'de yer alan Selçuk İnan, Belhanda ve Babel'i yedek kulübesine çekerken, bu isimlerin yerine Taylan Antalyalı, Seri ve Lemina'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Taylan Antalyalı, Feghouli, Ömer Bayram ve Falcao ile 11'i ile çıktı.

TAYLAN LİGDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, sarı kırmızılı formayla ligde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Kupada oynanan Tuzlaspor maçlarının ikisinde de ilk 11'de görev alan Taylan Antalyalı, ligde ise Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Göztepe maçlarında sonradan oyuna girmişti.

SERI LİGDE 2 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri, MKE Ankaragücü ve Göztepe maçlarının ardından yeniden ilk 11'e döndü. Seri, MKE Ankaragücü ve Göztepe maçlarında kadroda yer almamıştı ve ligde son olarak Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giymişti.

FATİH TERİM'E DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, Antalyaspor maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim'e destek verdi. Taraftarlar, maç öncesi deneyimli teknik adamı tribünlere çağırarak, "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarında bulundu. Terim bu tezahüratlara alkışlayarak karşılık verdi.

TOMAS 5 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise, takımının bir önceki hafta MKE Ankaragücü ile sahasında oynadığı maçın 11'inde 5 ismi değiştirdi. Tomas, Ferhat Kaplan, Diego, Eren Albayrak, Serdar Özkan ve Aatif'ı Galatasaray maçında 11'de görevlendirmezken, bu isimlerin yerine Boffin, Salih Dursun, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol ve Doğukan Sinik'e şans verdi.

Antalyaspor sahaya; Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Salih Dursun, Tarık Çamdal, Chico, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Amilton, Doğukan Sinik ve Blanco ilk 11'i ile çıktı.

U19'DA KAZANAN YOK

U19 Elit Gelişim Ligi'nde Galatasaray ile Antalyaspor, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.




Galatasaray, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:04 Kaynak: DHA
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