Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 5'inci haftasında Kasımpaşa , evinde Antalyaspor 'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Maçın önemli hikayesi var. İlk dakikalarda Ricardo darbe sonucu oyundan çıktı. Uzun aradan sonra kadroya aldığımız Pavelka'yı kendi mevkii dışında oynattık. Popov, sakatlandı ve bu durumda ne rakip ne de biz etkili olabildik. Her şey bizim açımızdan tersti. Devre arasında bütün oyuncularımın 'ben bu pozisyonda oynarım' demesi beni mutlu etti. Her biri konuştuğumuz oyun planını tamamında uyguladılar. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. 2'nci golden sonra enerjimiz tamamen oturdu. Önemli bir geri dönüşe imza attık. Daha önceki haftalarda oynadığımız oyunlar galibiyeti işaret ediyordu. Kazanmak önemliydi" dedi.Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Quaresma, Veysel ve Popov'un maç sonunda kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğünü belirtti.KORKMAZ: ÇOK BASİT GOLLER YEDİKAntalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise, "İlk yarı oyun olarak ortadaydı. İkinci yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Çok basit goller yedik. Geçen haftaki iyi oyunu devam ettiremedik. Mücadele edemedik. Mağlup olmak kaçınılmazdı. VAR sistemine takılmamak elde değil. Gol pozisyonuna bir şey demiyorum ofsayt olabilir ama penaltı pozisyonunda karar neye göre verildi anlamış değilim. Pozisyonda kararı VAR mı, hakem mi veriyor bilmiyorum. Bunlar mazeret değil ama oyunun içinde olan şeyler. Nasıl penaltı veriyorlar anlamış değilim. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu haftayı unutup önümüzdeki hafta oynayacağımız maça bakacağız" diye konuştu."GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"Antalyaspor taraftarlarının yaptığı istifa tezahüratları hakkında ise Korkmaz, "Her teknik direktörün başına gelen bir şey. Geçen sene de ikinci yarı bu durum oldu. Başkan bir şey demediği sürece görevimin başındayım. Başkan ve yönetim nezdinde böyle bir karar alınırsa saygı duyarım" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kemal Özdeş'in açıklamaları

Bülent Korkmaz'ın açıklamaları

- İstanbul