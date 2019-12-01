Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Medipol Başakşehir, evinde Antalyaspor'u 2-0 ile geçti. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, perşembe günü Avrupa'da zor bir maç oynadıklarını söyleyerek, "O maçtan kısa bir süre böyle bir karşılaşmaya çıkmak bizim için zordu. İlk yarıdaki kötü oyunumuzu ikinci yarıda iyi oyuna çevirdik. Burada giren oyuncularımızın katkı yapması ve oyun tarzımızı değiştirmemiz etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika oynadığımız iyi oyun bize galibiyeti getirdi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Daha iyisini yapmamız lazım. Bugün ikinci yarıda oynadığımız oyunu, sonraki maçlarda daha uzun süreye yaymalıyız. Bunu yaparsak çok daha başarılı olacağız" şeklinde konuştu.

"MÜDAHALE YÜZDE YÜZ KIRMIZI KARTTI"

Buruk, Antalyasporlu futbolcu Charles'in İrfan Can Kahveci 'ye yaptığı faulde kırmızı kart görmesi gerektiğini de söyleyerek, "Bu müdahalenin yüzde yüz kırmızı kartı gerektirdiğini düşünüyorum. Allah korudu İrfan'ı. Çok büyük bir sakatlık geçirebilirdi. Bunlara izin veren hakemler oldukça her takımın işi daha zor olacak. Bugünkü VAR hakeminin burada çok büyük bir hatası var. Hakemi çağırıp o pozisyonu göstermesi gerekiyordu" dedi.

TOMAS: BEN BU TAKIMIN YUKARIYA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise yaptığı açıklamada, "Maça iyi başladık, ilk 45 dakika çok iyi oynadık. Hafta içinde yaptığımız çalışmaları oyuncular sahaya yansıttı ancak gol atamadık. Gol atsaydık çok başka bir maç olacaktı. Ben bu takımın yukarıya çıkacağına inanıyorum. Takım doğru yolda. Son iki maçta iyi performans sergiledik. Bu takıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.