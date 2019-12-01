Son Dakika Haberleri: Antalyaspor maçının ardından
Son Dakika Spor Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor

Antalyaspor maçının ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Medipol Başakşehir, evinde Antalyaspor'u 2-0 ile geçti.

Antalyaspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Medipol Başakşehir, evinde Antalyaspor'u 2-0 ile geçti. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, perşembe günü Avrupa'da zor bir maç oynadıklarını söyleyerek, "O maçtan kısa bir süre böyle bir karşılaşmaya çıkmak bizim için zordu. İlk yarıdaki kötü oyunumuzu ikinci yarıda iyi oyuna çevirdik. Burada giren oyuncularımızın katkı yapması ve oyun tarzımızı değiştirmemiz etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika oynadığımız iyi oyun bize galibiyeti getirdi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Daha iyisini yapmamız lazım. Bugün ikinci yarıda oynadığımız oyunu, sonraki maçlarda daha uzun süreye yaymalıyız. Bunu yaparsak çok daha başarılı olacağız" şeklinde konuştu.

"MÜDAHALE YÜZDE YÜZ KIRMIZI KARTTI"

Buruk, Antalyasporlu futbolcu Charles'in İrfan Can Kahveci'ye yaptığı faulde kırmızı kart görmesi gerektiğini de söyleyerek, "Bu müdahalenin yüzde yüz kırmızı kartı gerektirdiğini düşünüyorum. Allah korudu İrfan'ı. Çok büyük bir sakatlık geçirebilirdi. Bunlara izin veren hakemler oldukça her takımın işi daha zor olacak. Bugünkü VAR hakeminin burada çok büyük bir hatası var. Hakemi çağırıp o pozisyonu göstermesi gerekiyordu" dedi.

TOMAS: BEN BU TAKIMIN YUKARIYA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise yaptığı açıklamada, "Maça iyi başladık, ilk 45 dakika çok iyi oynadık. Hafta içinde yaptığımız çalışmaları oyuncular sahaya yansıttı ancak gol atamadık. Gol atsaydık çok başka bir maç olacaktı. Ben bu takımın yukarıya çıkacağına inanıyorum. Takım doğru yolda. Son iki maçta iyi performans sergiledik. Bu takıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.


Antalyaspor, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 2-0 yendi
Trabzonspor'un yıldızı Abdulkadir Ömür, mart ayında sahalara dönüyor Abdurrahim Albayrak, Trabzon'da saldırıya uğradı Çağlar'lı Leicester, Cenk'li Everton'ı mağlup etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 03:13:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor maçının ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]