Antalyaspor Masa Tenisi Takımı Yalova'da
1 saat önce
Masa Tenisi Türkiye Süper Ligi 5'inci Etap müsabakaları 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılacak.
Masa Tenisi Türkiye
Süper Ligi 5'inci Etap müsabakaları 6- 7 Nisan
2019 tarihlerinde Yalova
90. Yıl Spor Salonu'nda yapılacak. Geçen ay Batman
'da ilk devrenin sona ermesiyle, erkekler ve bayanlarda ligi ilk sekiz içinde bitiren takımlar play-off grubunu, ilk sekize giremeyen takımlar ise klasman grubunu oluşturmuştu.
Bayanlarda Klasman Grubu'nda mücadele eden Antalyaspor
Bayan Masa Tenisi Takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
, Bursaspor
, Masa Tenisi İhtisas, Pendik
Belediyespor, Trabzonspor
, Bu Piliçspor ve Çukurova Üniversitesi
takımları ile karşılaşacak. Antalyaspor Bayan Masa Tenisi Takımı ilk maçını 6 Nisan Cumartesi günü saat 09.00'da Trabzonspor ile, ikinci maçını aynı gün saat 14.30'da Çukurova Üniversitesi ile, üçüncü maçını 7 Nisan Pazar günü saat 09.00'da Masa Tenisi İhtisas ile, 4'üncü ve son maçını ise aynı gün saat 14.00'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile oynayacak. Klasman Grubu müsabakaları 4 ve 5 Mayıs
tarihlerinde oynanacak maçlarla sona erecek. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:22 Kaynak: İHA
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