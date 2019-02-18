Son Dakika Haberleri: Antalyaspor-Medipol Başakşehir Maçının Ardından - Bülent Korkmaz

Antalyaspor-Medipol Başakşehir Maçının Ardından - Bülent Korkmaz

12 dakika önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahalarında 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçının ardından, "Biraz sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz.

Antalyaspor-Medipol Başakşehir Maçının Ardından - Bülent Korkmaz, System.String[]
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahalarında 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçının ardından, "Biraz sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Bu dönemi hep beraber atlatacağız." dedi.
Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçla ilgili fazla bir şey söylemek istemediğini belirterek, oyuncularınım mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:23 Kaynak: AA

Antalyaspor, Başakşehir, Bülent Korkmaz, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalyasporlu Yekta Kurtuluş, Doukara'nın Pozisyonunda VAR'ın Devreye Girmemesine İsyan Etti Ahmet Çakar, Antalyaspor-Başakşehir Maçındaki Hakem Kararlarına, "Allah Cezanızı Versin" Diyerek Tepki Gösterdi

Süper Ligde 22. Hafta Tamamlandı! İşte Güncel Puan Durumu Arda Turan'ın Hareketi, Mete Kalkavan'ın Kararını Değiştirmedi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 23:35:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor-Medipol Başakşehir Maçının Ardından - Bülent Korkmaz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]