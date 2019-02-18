Antalyaspor-Medipol Başakşehir Maçının Ardından - Bülent Korkmaz
12 dakika önce
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahalarında 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçının ardından, "Biraz sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz.
Antalyaspor
Teknik Direktörü Bülent Korkmaz
, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahalarında 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir
maçının ardından, "Biraz sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Bu dönemi hep beraber atlatacağız." dedi.
Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçla ilgili fazla bir şey söylemek istemediğini belirterek, oyuncularınım mücadelelerinden dolayı tebrik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:23 Kaynak: AA
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