Antalyaspor Mert Yılmaz'ı renklerine bağladı - Son Dakika

Antalyaspor Mert Yılmaz'ı renklerine bağladı

Fraport TAV Antalyaspor, 21 yaşındaki sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Mert Yılmaz'ı renklerine bağladı, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor, 21 yaşındaki sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosundaki genç ve tecrübeli oyuncuların uyumuyla ligde başarılı sonuçlar elde eden kırmızı beyazlılar, yeni transferini açıkladı. Antalyaspor, Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Genç oyuncunun fotoğrafını 'hoş geldin' mesajıyla sosyal medya hesabından paylaşan kırmızı beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." Almanya'da yetişen futbolcu, Bayern Münih II'de sağ bek pozisyonunda görev yapıyordu.

Antalyaspor Mert Yılmaz'ı renklerine bağladı

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor Mert Yılmaz'ı renklerine bağladı - Son Dakika Spor

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