Antalyaspor Mert Yılmaz'ı renklerine bağladı

Fraport TAV Antalyaspor, 21 yaşındaki sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosundaki genç ve tecrübeli oyuncuların uyumuyla ligde başarılı sonuçlar elde eden kırmızı beyazlılar, yeni transferini açıkladı. Antalyaspor, Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Genç oyuncunun fotoğrafını 'hoş geldin' mesajıyla sosyal medya hesabından paylaşan kırmızı beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: