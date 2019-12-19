Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile 37. randevuda - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile 37. randevuda - Son Dakika Spor

Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile 37. randevuda

6 saat önce

Süper Lig'de Antalyaspor ile MKE Ankaragücü 37. kez karşı karşıya gelecek.

Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile 37. randevuda, System.String[]

Süper Lig'de Antalyaspor ile MKE Ankaragücü 37. kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı takım, bu maçı kazanıp 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.


Süper Lig'in 15. haftasında yarın saat 20.30'da MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Antalyaspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Ligde 13 puanla 16. sırada bulunan Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile 37. kez karşılaşacak. Geride kalan 36 maçta Antalyaspor 15, MKE Ankaragücü 10 kez galip ayrılırken, 11 müsabaka ise berabere tamamlandı.


8 maç aradan sonra 3 puan hasretini noktalamak isteyen Akdeniz ekibinde bu karşılaşma öncesi 3 eksik göze çarpıyor. Zorlu mücadele öncesi Antalyaspor'da, Bahadır Öztürk ve Harun Kavaklıdere sakatlıklarından, Ufuk Akyol ise cezası nedeniyle forma sahada olamayacak.


İki takım arasında daha önce oynanan toplam 41 maçtan 15'ini Antalyaspor, 12'sini MKE Ankaragücü kazanırken, 14 maç ise berabere bitti. İç sahadaki 20 maçtan Antalyaspor 9'unu kazanırken, 6'sında da berabere kaldı. 5 maç da Başkent ekibi sahadan galip ayrıldı.


Ligde geçen sezon oynanan ilk karşılaşmayı Antalyaspor deplasmanda 1-0 kazanırken, ikinci maçı ise MKE Ankaragücü deplasmanda 4-2'lik skorla kazandı. İki takımın TFF 1'inci Lig'deki iki karşılaşması berabere biterken, Türkiye kupasındaki iki maçı ise MKE Ankaragücü kazandı, bir hazırlık maçı da berabere bitti.


Başkent ekibi ligde 15 hafta sonunda, topladığı 10 puanla averajla son sırada bulunuyor. - ANTALYA

MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:55 Kaynak: İHA
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