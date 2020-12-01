Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Dayanıklılık çalışmaları ile devam eden idman, dar alanda yapılan pas çalışmaları ile tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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