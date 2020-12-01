Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Dayanıklılık çalışmaları ile devam eden idman, dar alanda yapılan pas çalışmaları ile tamamlandı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- Kaynak: AA
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