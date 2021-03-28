Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü. Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 19 yaş altı takımı ile antrenman maçı yaptı.

Karşılaşmayı kulüp başkanı Mustafa Yılmaz ile yöneticiler de izledi. Yılmaz, antrenman maçı öncesinde teknik direktör Ersun Yanal ile bir süre sohbet etti.

Antalyaspor, yarını izinli geçirecek, 30 Mart Salı günü hazırlıklarını sürdürecek.