Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
03.04.2021 16:03
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, top sürme çalışması ve çift kale maçla sona erdi.
Son Dakika Erling Haaland son kararını verdi! Yıldız futbolcu, Real Madrid'de forma giymek istiyor Kahkaha krizi sonrası ilk buluşma! CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden Buket Aydın'a konuk oluyor Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Bu işi meslek haline getirmiş! 80. kez intihara kalkışan adam, belediye başkanından 2 bin lira aldı