Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Mke Ankaragücü Maçına Hazır

Antalyaspor, Mke Ankaragücü Maçına Hazır

31 dakika önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor, Mke Ankaragücü Maçına Hazır, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde son çalışmasını gerçekleştirdi.

İdmanda taktik çalışan Akdeniz temsilcisinin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Boffin, Ferhat Kaplan, Diego, Salih Dursun, Nazım Sangare, Cissokho, Bahadır Öztürk, Osman Çelik, Zeki Yıldırım, Yekta Kurtuluş, Charles, Hakan Özmert, Chico, Doğukan Sinik, Harun Alpsoy, Serdar Özkan, Drole, Amilton, Fredy, Mevlüt Erdinç, Doukara.

Antalya Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Antalyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasını, hakem Koray Gençerler yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:10 Kaynak: AA

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