Antalyaspor, Mke Ankaragücü Maçına Hazır

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Gerard Pique'nin Siyasi Açıklamaları İspanya'da Tartışmalara Neden Oldu

Trabzonspor; Sosa, Burak, Kucka ve Novak İçin 30 Milyon Lira Ödeme Yaptı