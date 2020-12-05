Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde MKE Ankaragücü karşılaşması öncesindeki son antrenmanında, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.
Antaya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
- Kaynak: AA
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