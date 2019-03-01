Antalyaspor - Mke Ankaragücü Maçının Ardından

Bülent Korkmaz: Hayal kırıklığına uğradım Mustafa Kaplan: 4 gollü bir skor beklemiyorduk"İyiye giden bir Ankaragücü var"Süleyman EKİN / ANTALYA, - Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor sahasında MKE Ankaragücü'ne 4-2 mağlup oldu.

Bülent Korkmaz: Hayal kırıklığına uğradım



Mustafa Kaplan: 4 gollü bir skor beklemiyorduk



"İyiye giden bir Ankaragücü var"



Süleyman EKİN/ ANTALYA, - Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor sahasında MKE Ankaragücü'ne 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Söylenecek fazla bir şey olmadığını belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Açıkçası böyle bir sonuç beklemiyordum. Hayal kırıklığına uğradım. Sivasspor maçından sonra bu maçı kazansaydık, birçok şeyi halletmiştik. Maalesef olmadı. Artık bu maçı geride bırakacağız. Milli araya kadar iki maç var. İyi hazırlanıp, en az 4 puan almamız gerekir. İnşallah bunu yapabiliriz" diye konuştu.



MUSTAFA KAPLAN: 4 GOLLÜ BİR SKOR BEKLEMİYORDUK



Antalya'dan 3 puanla dönecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Ankara'dan gelirken planlarımızı kazanmak üzerine yaptık. 4 gollü bir skor beklemiyordum ama buradan 3 puan bekliyordum. Bunu da oyuncularıma güvenerek söylemiştim. Maç toplantısında da 'Antalyaspor geçen hafta kazandı, etkili oyuncuları var. Etkili oyuncularını kapatır, burada gol bulup öne geçersek maçı kazanırız' demiştik. Her iki takım oyuncularını da kutluyorum" dedi.



"İYİYE GİDEN BİR ANKARAGÜCÜ VAR"



İzleyenlerin keyif aldığı bir maç olduğunu da sözlerine ekleyen Mustafa Kaplan, "Belki son dönemlerde dört dörtlük oynanan bir müsabaka oldu. 4 golle de kazandığımız için son derece mutluyuz. Kazanan bir Ankaragücü var. İyiye giden bir Ankaragücü var. Camiamızı mutlu ettik. İnşallah devamını haftaya getiririz" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Bülent Korkmaz'ın açıklamaları



Mustafa Kaplan'ın açıklamaları



Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Emrah GÜL/ ANTALYA,

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